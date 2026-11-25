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България и Дания ще играят пред пълни трибуни в "Арена 8888" в София в четвъртък вечер. Мачът е от програмата на предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029 и завръщане на мъжките ни национали в столицата след 12-годишно прекъсване. От баскетболната федерация обявиха, че всички пуснати в продажба билети са изкупени.

Вчера от БФБ съобщиха, че са продадени 9127 от общо 9704 билета, а днес и останалите бяха разпродадени. Това означава, че с наличието на официални лица, играчи, технически състав и обслужващ персонал - 10 000 души ще гледат баскетбол в столицата.

Разбира се, до голяма степен интересът е породен от това, че Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър ще пътуват буквално часове след края на днешния мач на Олимпиакос с Апоел (Тел Авив) в Евролгиата, за да помогнат на България в квалификацията с датчаните.

Това обаче няма да е най-посетеният баскетболен мач на българска земя. Естествено, надали би било изненада за когото и да е, че и в срещата, в която бе поставен рекорда, отново бе замесен Везенков - 10 920 души изпълниха същата зала на 9 април тази година, за да гледат победата на Олимпиакос като гост на Апоел (Тел Авив) с 89:85.

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България е в група с Дания и Румъния, като до момента нашите са изиграли един мач - побеждавайки румънците като гост през август. Датчаните също играха със северните ни съседи, но загубиха.

Двубоят утре е от 19:00 часа.

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