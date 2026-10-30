Младежът вкара 18 точки, към които добави по 12 бори и асистенции, благодарение на което Мемфис Гризлис победи Портланд Трейл Блейзърс със 124:103.
До момента най-младият играч, правил това бе ЛеБрон, който вкарва 27 точки, към които добавя 11 борби и 10 асистенции през януари 2005-а.
Спортът е повече от резултат
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Почти 22 години по-късно този рекорд падна, а под светлините на прожекторите е тийнейджърът Бузър.
Разбира се, това е рекорд само за позицията крило, иначе Бузър се нареди на второ място във вечната ранглиста веднага след Джош Гиди, който преди четири години направи трипъл-дабъл на 19 години и 84 дни.
Тази нощ се изиграха още две срещи от НБА, като Сакраменто Кингс загуби от Ню Орлиънс Пеликанс със 120:132, а Кливлънд Кавалиърс загуби от Атланта Хоукс със 111:114.