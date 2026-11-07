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Лука Дончич изсипа 53 точки в коша на Портланд и донесе домакинска победа на ЛА Лейкърс със 124:118 в мач, който е част и от груповата фаза на НБА Къп, и от редовния сезон в лигата.
Словенецът продължава удивителната си серия - вече 7 мача с 37 или повече точки. В шест от срещите вкара над 40.
Лука добави 5 борби и 5 асистенции, а Остин Рийвс помогна с 25 точки за победата.
Кливлънд победи летящия високо звезден тим на Филаделфия у дома със 119:95, а завръщането на ЛеБрон Джеймс в родния му щат Охайо и при първия му тим не бе щастливо. Краля вкара само 8 т. за гостите.
Още резултати:
Спортът е повече от резултат
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Шарлът - Бостън 80:119
Атланта - Вашингтон 139:132
Далас - Юта 112:100
Мемфис - Оклахома 97:128
Милуоки - Торонто 107:121
Ню Орлиънс - Минесота 109:115
Сакраменто - Сан Антонио 109:124.
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Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.