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Лука Дончич изсипа 53 точки в коша на Портланд и донесе домакинска победа на ЛА Лейкърс със 124:118 в мач, който е част и от груповата фаза на НБА Къп, и от редовния сезон в лигата.

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Словенецът продължава удивителната си серия - вече 7 мача с 37 или повече точки. В шест от срещите вкара над 40.

Лука добави 5 борби и 5 асистенции, а Остин Рийвс помогна с 25 точки за победата.

Кливлънд победи летящия високо звезден тим на Филаделфия у дома със 119:95, а завръщането на ЛеБрон Джеймс в родния му щат Охайо и при първия му тим не бе щастливо. Краля вкара само 8 т. за гостите.

Още резултати:

Шарлът - Бостън 80:119

Атланта - Вашингтон 139:132

Далас - Юта 112:100

Мемфис - Оклахома 97:128

Милуоки - Торонто 107:121

Ню Орлиънс - Минесота 109:115

Сакраменто - Сан Антонио 109:124.

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