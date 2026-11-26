Лидерът на националния отбор не изключва възможността да се класираме на Евробаскет

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Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков отново имаше ключови изяви за националния тим при победата с 87:84 над Дания в двубой от предварителните евроквалификации за първенството на Стария континент през 2029 година . Везенков бе най-резултатен с 27 точки, 6 борби и 3 асистенции в мача, който бе втори за него във втори пореден ден, след като в сряда вечер игра за Олимпиакос в Евролигата.

"Макар да не играхме добре, победихме и това е най-важното. В предишни години сме играли по-добре, но не сме си постигали целта. Само победата е важна. Срещу Румъния в следващия кръг може да си гарантираме място в истинските квалификации. Има три месеца до тогава, малко почивка, продължаваме да работим всеки по клубовете си и да се видим отново през февруари", заяви Везенков на пресконференцията след мача. "Благодарим на феновете, които дойдоха и показаха, че имат такава обич към баскетбола и подкрепят този нов отбор, защото не сме играли толкова много мачове всички заедно. Трябва време, трябва търпение и както във всички спортове - трябват резултати. Мисля, че лека полека да влезем в истинските квалификации и да си гоним шанса за класиране на Европейското първенство, това е нашата цел. Ще се опитаме да я постигнем. Публиката показа, че вижда нещо в нас и това е много позитивно. Ако има възможност, мисля, че трябва да се играе в тази зала", продължи най-добрият български баскетболист.

Попитан дали от Олимпиакос са опитали да му попречат да пътува и да играе за България, Александър Везенков отговори: "Не, аз им казах, че искам да играя. Със сигурност са притеснени, но им казах, че искам да играя. Каквато и умора да има, мисля, че дадох абсолютно всичко от себе си. Това е шести мач за 11 дни, сега имаме четири дни почивка с Олимпиакос, знаем си графика и Евролигата как е. Просто трябва да се пазим. В крайна сметка правим това, което обичаме и не бива да се оплакваме."

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