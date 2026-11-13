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Кейд Кънингъм написа новините в нощта на мачове в Националната баскетболна асоциация, като наниза 52 точки за Детройт при победата във Вашингтон - 144:140 с два овъртайма. Гардът изригна и с 11 асистенции, плюс пет борби, а отборът му измъкна победата драматично.

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Тя дойде, след като домакините на два пъти изравняваха с шутове в последната секунда, за да предизвикат продълженията. Първо Тре Йънг вкара тройка със сирената на редовното време, за да вкара мача в овъртайм. После новобранец номер едно в лигата Ей Джей Дибанца направи същото и докара нещата до второто добавено време.

Йънг вкара 37 за Вашингтон, а Антъни Дейвис и Алекс Сар добавиха по 30, но и това не стигна на столичани.

21 точки от Данис Дженкинс и трипъл дабъл от Озир Томпсън (17 т., 11 борби, 11 асистенции) помогнаха на Кънингъм и Детройт.

Филаделфия спечели у дома със 123:112 срещу Торонто, въпреки че игра без ЛеБрон Джеймс. Легендата има проблем с нерв на гърба и пропусна общо третия си двубой за сезона от 13, които изигра Фили. Балансът на отбора е 10-3, а в този мач реализатор №1 стана Тайрис Макси с 27 точки.

Още резултати:

Минесота - Далас 133:94

Финикс - Шарлът 101:96.

 

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