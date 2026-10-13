1822 Снимка: БТА

Родният баскетболен шампион Балкан (Ботевград) изигра голям мач насред Рим, но за съжаление загуби след продължения от местния мегапроект БК Рома.

Двубоят бе от третия кръг на турнира ЮрпКъп, а Балкан загуби със 72:77.

Макар срещу себе си да имаше доста амбициозният мегапроект от Рим, отборът на Балкан игра като равен с равен срещу него, но трябваше да преклони глава в продълженията.

Мачът завърши наравно 69:69 в редовното време, но Рома спечели в продълженията и по този начин нанесе трето поражение на Балкан в турнира.

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Първа част:

Александър Стоименов стана автор на първия кош в мача, а секунди по-късно Марко Симонович изравни резултата. След това играта за кратко бе прекъсната заради проблем с електронното табло, отчитащо резултата. Първите минути на срещата бяха по-скоро хаотични, като и двата отбора допускаха грешка след грешка, а Пол Уотсън вкара тройка за 7:4 за Рома. Зрелищен чадър на Дейвид Оквера след това доведе и до първите точки на Дарнел Едж за Балкан след контраатака. Стоименов пък открадна топката и с атрактивна забивка след скоростна акция доближи Балкан на точка от Рома - 8:9. Дарнел Едже дори изведе напред гостите при 10:9 към края на първата четвърт, която не бе особено резултатна и завърши при 13:12 за домакините.

Втора част:

Павлин Иванов реализира първата тройка за Балкан в мача, изравянвайки за 15:15, а звездното ново попълнение на домакините Кели Олиник секунди по-късно бе точен за две. И през втория период Балкан продължаваше да стои много добре на терена, като не позволяваше на противника да се откъсне напред. Балкан дори поведе с 22:21, но това бе последвано от мини серия от 4:0 за Рома. Родният шампион успяваше да достига до изпълнения на наказателни удари и именно от фауллинията Стоименов стана първият играч в мача с двуцифрен брой точки, а след 20 минути игра Балкан води в резултата с 33:29.

Трета част:

Преднината на Балкан достигна 6 точки при 35:29 в началото на второто полувреме, но тройка на Артурс Страутинс позволи на Рома да изравни за 35:35. Латвийското крило имаше силни минути в началото на третия период и с ново отиграване за три точки (кош плюс фаул), даде 3 точки преднина на домакините. Тройка от ъгъла на оставения без опека Константин Тошков пък даде три точки аванс на Балкан - 43:40 малко по-късно. След 18:12 в третия период, домакините все пак се сдобиха с две точки преднина преди последните 10 минути - 47:45.

Последна част:

Заключителната четвърт започна добре за домакините, които дръпнаха с 51:45. Улрих Чомче пък извърши петото си лично нарушение и трябваше да излезе от игра за Балкан. Пет поредни точки на Стоименов обаче доближиха Балкан само на една от противника. Последва и тройка на Дейвид Оквера - 53:51 за българския шампион. Последваха силни минути за домакините, които влязоха рано в бонуса в тази четвърт и от фаул линията дръпнаха напред с 58:53, а междувременно и Николай Грозев напусна игра за 5 лични нарушения. В същия момент срещата приключи и Александър Стоименов, който в рамките на минути извърши първо неспротсменско нарушение, а после му бе отсъдено и техническо. Проблеми пък се появиха и за Дарнел Едж, а на всичко отгоре и Косьо Тошков падна на земята след грубо нарушение на противников играч, но за щастие бързо се изправи на крака. Тройка след отворена стрелба на Мартин Сотиров, дошла след чудесна асистенция на Косьо Тошков, даде точка аванс на Балкан - 61:60. Домакините отговориха със серия от 5:0, но Тошков я прекъсна с тройка от върха за 64:65. В последните минути и секунди резултатът се движеше кош за кош, а 19 секунди преди края Сукмаил Матон се възползва от асистенция на Павлин Иванов, за да изравни резултата - 69:69, а мачът влезе в добавено време.

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