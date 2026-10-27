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Българският баскетболен шампион Балкан (Ботевград) записа пето поредно поражение в турнира EuroCup.
Ботевградчани загубиха от испанския Манреса с 65:78 като домакини.
Така от старта на турнира родният шампион има пет загуби от пета мача и логично заема последното място в групата си с тежката точкова разлика от минус 73.
Днес Балкан игра много силно в първите три четвърти от мача и успяваше да се противопоставя на опонента си, който се състезава в най-силния национален шампионат на континента.
Спортът е повече от резултат
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На полувремето Манреса водеше с три точки при 39:36, а в края на третата четвърт разликата бе четири точки при 54:50.
За съжаление в последната част видяхме срив в играта на родния тим, който позволи на опонента си да направи няколко серии от безответни точки и в крайна сметка това се оказа фатално.
Манреса спечели със 76:65, нанасяйки пето поражение на Балкан.
№1 в мача бе ДжейДи Ноте от състава на Манреса с 22 точки, а една по-малко вкара Джеванте МакКой от Балкан.
Нашият национал Георги Минчев записа 15 минути игра за гостите, но не успя да вкара кош, а се отчете със седем борби.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.