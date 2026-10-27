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Българският баскетболен шампион Балкан (Ботевград) записа пето поредно поражение в турнира EuroCup.

Ботевградчани загубиха от испанския Манреса с 65:78 като домакини.

Така от старта на турнира родният шампион има пет загуби от пета мача и логично заема последното място в групата си с тежката точкова разлика от минус 73.

Днес Балкан игра много силно в първите три четвърти от мача и успяваше да се противопоставя на опонента си, който се състезава в най-силния национален шампионат на континента.

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На полувремето Манреса водеше с три точки при 39:36, а в края на третата четвърт разликата бе четири точки при 54:50.

За съжаление в последната част видяхме срив в играта на родния тим, който позволи на опонента си да направи няколко серии от безответни точки и в крайна сметка това се оказа фатално.

Манреса спечели със 76:65, нанасяйки пето поражение на Балкан.

№1 в мача бе ДжейДи Ноте от състава на Манреса с 22 точки, а една по-малко вкара Джеванте МакКой от Балкан.

Нашият национал Георги Минчев записа 15 минути игра за гостите, но не успя да вкара кош, а се отчете със седем борби.

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