Българският шампион играе тази вечер в Рим в среща от турнира Юрокъп

316 Снимка: БТА

Българският шампион Балкан (Ботевград) търси първа победа в гостуването на БК Рома от турнира Юрокъп. Мачът в италианската столица е от 21:00 часа тази вечер по MAX Sport 1.

Новият проект Баскетболен Клуб Рома привлича сериозно внимание в Италия и извън страната, като една от основните причини е участието на словенската звезда от НБА Лука Дончич. Асът на Лос Анджелис Лейкърс е сред инвеститорите в клуба и има важна роля за развитието и международната му популярност.

Дългосрочната цел е Рома да се превърне във водещ фактор в европейския баскетбол, като клубът разглежда и възможността за участие в бъдещия проект "NBA Europe".

Тимът от Ботевград допусна две загуби за начало на европейската си кампания. "Зелените" отстъпиха с 84:98 при гостуването на Улм (Германия), а след това дойде и тежкото поражение с 61:100 от турския Бахчешехир като домакин.

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Рома е с актив от една победа и една загуба, и ще се надява да постигне втори пореден успех в турнира този път срещу Балкан.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.