Новият проект Баскетболен Клуб Рома привлича сериозно внимание в Италия и извън страната, като една от основните причини е участието на словенската звезда от НБА Лука Дончич. Асът на Лос Анджелис Лейкърс е сред инвеститорите в клуба и има важна роля за развитието и международната му популярност.
Дългосрочната цел е Рома да се превърне във водещ фактор в европейския баскетбол, като клубът разглежда и възможността за участие в бъдещия проект "NBA Europe".
Тимът от Ботевград допусна две загуби за начало на европейската си кампания. "Зелените" отстъпиха с 84:98 при гостуването на Улм (Германия), а след това дойде и тежкото поражение с 61:100 от турския Бахчешехир като домакин.
Спортът е повече от резултат
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
Рома е с актив от една победа и една загуба, и ще се надява да постигне втори пореден успех в турнира този път срещу Балкан.