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Родният баскетболен шампион Балкан (Ботевград) постигна втората си победа в турнира EuroCup.

Ботевградчани спечелиха с 86:78 срещу немския Улм след изключително силен мач в собствената си арена.

Джаванте МакКой бе в основата на успеха на Балкан с впечатляващ дабъл-дабъл от 22 точки и 13 асистенции, към които добави и 6 борби. Константин Тошков завърши със 17 точки и 4 борби, като реализира три от четирите си опита от тройката. Бония допринесе с 13 точки и 6 асистенции, а Камка-Чомче се отчете с 11 точки и 7 борби.

За Улм най-резултатен бе Траоре с дабъл-дабъл от 16 точки и 10 борби. Ратай добави 14 точки, а Мамна и Уотсън-Бой завършиха с по 13, като последният записа още 8 борби и 4 асистенции.

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Така Балкан вече е с две победи от осем мача в турнира и поне временно се отлепи от последното място в тази група.

Балкан и Улм започнаха двубоя на изключително високо темпо. Ботевградчани се отличиха със силна игра в защита и записаха три чадъра. В основата на доброто начало бе МакКой, който умело организираше нападението и се отчете с шест асистенции. Камка-Чомче също имаше важен принос с ефективните си изяви в двете фази на играта, а Балкан поведе с 25:19.

Втората четвърт започна трудно за Балкан, като домакините изпитваха затруднения в нападение, но не позволиха на Рациофарм да поеме инициативата и задържаха аванса си. С две тройки в последните секунди ботевградчани се оттеглиха на почивка с преднина от 41:37.

Балкан започна третата четвърт с много енергия и решителност, което бързо се отрази и на резултата. Ботевградчани наложиха своето темпо и натрупаха аванс от 11 точки. Улм обаче успя да отговори със серия от 5:0 и да върне интригата в двубоя. Домакините запазиха самообладание и не позволиха на съперника да продължи подема си. В тези минути МакКой се разигра и се превърна в основна движеща сила за Балкан, който отново увеличи разликата. Така преди заключителните десет минути ботевградчани имаха преднина от 12 точки - 63:51.

Балкан започна последната четвърт с известни затруднения, а няколко непредизвикани грешки позволиха на Улм да намали изоставането си. В този момент Джаванте МакКой взе нещата в свои ръце и с важни изяви помогна на ботевградчани отново да увеличат преднината си до 11 точки. Гостите обаче не се отказаха и се възползваха от следващите си възможности, за да поставят домакините под напрежение. Две минути преди последната сирена авансът на Балкан бе сведен до едва пет точки, което върна интригата.

В заключителните минути напрежението се покачи още повече, след като Улм съкрати изоставането си до едва три точки и постави под сериозна заплаха преднината на Балкан. В решаващите моменти обаче Константин Тошков и Джаванте МакКой показаха железни нерви и поеха отговорността в нападение. Двамата реализираха ключови стрелби, с които върнаха спокойствието на домакините и увеличиха аванса им до осем точки. Ботевградчани удържаха последния натиск на съперника и затвориха двубоя при 86:78.

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