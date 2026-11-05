331 Снимка: БТА

Родният баскетболен шампион Балкан (Ботевград) записа историческа първа победа в турнира EuroCup.

След пет загуби в първите си пет мача, ботевградчани най-сетне записаха успех, при това далеч от дома.

Победата дойде в Босна, където Балкан победи местния KK Босна Телеком със 78:69.

Балкан започна силно гостуването си на Босна Роял, като демонстрира добра игра в защита и висока успеваемост при стрелбата. Българският тим поведе с 14:9. В този период възпитаниците на Богдан Карайчич реализираха седем от десетте си опита за две точки, докато домакините имаха едва три успешни стрелби от девет опита от същата дистанция.

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В заключителните минути на първата четвърт обаче Босна пое инициативата и отбеляза десет поредни точки без отговор, което принуди наставника на Балкан да поиска прекъсване две минути преди края. Домакините запазиха преднината си и приключиха откриващия период с аванс от шест точки при 24:18.

Втората четвърт започна с динамична игра и от двата отбора, като Балкан постепенно успя да съкрати изоставането си. Баскетболистите на Богдан Карайчич подобриха представянето си в нападение и пет минути преди края на първото полувреме се доближиха само на две точки от домакините при 33:31. В основата на доброто представяне на ботевградчани беше Александър Стоименов, който се включи отлично от резервната скамейка. Българският баскетболист реализира важна стрелба, а при последвалата бърза атака отбеляза кош с нарушение, с което помогна на Балкан да осъществи обрат и да поведе с 38:35 две минути и половина преди края на първото полувреме. Стоименов продължи със силните си изяви и достигна до 15 точки през първите 20 минути, като бе една от основните причини Балкан да се оттегли с аванс от 2 точки на почивката - 41:39.

След почивката двата отбора продължиха оспорваната битка, като нито един от тях не успяваше да установи трайно предимство. В средата на третата четвърт Балкан излезе напред в резултата при 49:47, а в основата на доброто представяне на ботевградчани беше Джавонте Маккой, който реализира първите осем точки за българския тим през второто полувреме. Равностойната игра продължи и в следващите минути, като три минути преди края на периода резултатът отново беше равен - 52:52. В заключителните минути обаче Балкан успя да наложи волята си благодарение на отличните изяви на Маккой и Александър Стоименов. Двамата бяха неудържими в нападение и имаха основен принос за силното представяне на българския тим, който спечели третата четвърт с 20:16 и влезе в заключителните десет минути с аванс от шест точки при 61:55. След 30 минути игра Маккой беше най-резултатен за Балкан с 22 точки, докато Стоименов добави 19. За домакините Роналд Пери се отличи с 15 точки.

Балкан започна заключителната четвърт с аванс от шест точки при 61:55, като баскетболистите на Богдан Карайчич продължиха силното си представяне и след началото на последния период. Българският тим успя да запази преднината си и в средата на четвъртта водеше с 66:60, въпреки опитите на домакините да се върнат в двубоя. В следващите минути ботевградчани увеличиха разликата, като две минути преди края вече имаха преднина от 13 точки при 75:62. Джавонте Маккой продължи с впечатляващото си представяне и достигна до 27 точки, докато Александър Стоименов също изигра отличен мач и завърши с 22 точки. Балкан демонстрира висока успеваемост при стрелбата за две точки и имаше сериозно превъзходство в борбата под кошовете. Въпреки усилията на домакините да намалят изоставането си в заключителните минути, българският тим не допусна обрат и се поздрави с победата след крайното 78:69.

С най-много точки в мача завършиха Джаванте МакКой с 27 и Александър Стоименов с 22.

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