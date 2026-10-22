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Европейският клубен шампион Олимпиакос привлече в състава си баскетболист със 7 сезона в НБА. Най-новият съотборник на българската звезда на гърците Александър Везенков се казва Джон Кончар, който в по-голямата част от професионалната си кариера игра за Мемфис, а за кратко носеше и екипа на Юта.

Везенков

30-годишният американец може да играе както като атакуващ гард, така и като леко крило. 196-сантиметровият Кончар има общо 381 мача в най-силното първенство в света - 363 в редовния сезон и още 18 в плейофите.

В редовния сезон постига по 4.3 точки, 4.0 борби и 1.0 асистенции. Показатели, които не са кой знае колко впечатляващи, но като цяло ролята на Кончар е да притиска съперниците и да бъде полезен на отбора си повече в дефанзивен план, отколкото да бъде точконосител.

Това ще бъде първи досег за него с европейския баскетбол, а в Олимпиакос той на практика заменя играч със сходен профил - Шакил МакКисик, който напусна през лятото.

Договорът му с Олимпиакос е за два сезона. В края на миналия месец той подписа с актуалния шампион на НБА Ню Йорк, но бе освободен преди началото на предсезонните мачове.

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