Момичетата на Таня Гатева отстъпиха на европейския вицешампион в Самоков

800 Снимка: Bulphoto

Женският национален отбор на България отстъпи пред европейския вицешампион и бронзов медалист от последното Световно първенство Испания с 64:85 (21:20, 16:18, 16:25, 11:22) като домакин в Самоков в мач от втория кръг в група J от втория етап на квалификациите за Евробаскет 2027.

Загубата бе първа за българките, които продължават с актив 1-1 , докато испанките постигнаха втори пореден успех и оглавиха временното класиране.

След успеха по-рано днес на Хърватия над Чехия с 82:69, хърватките са с подобен на България баланс от победа и загуба, докато чехкините натрупаха две поражения.

Селекционерът Таня Гатева избра в стартовата петица срещу Испания да стартират Гергана Иванова, Карина Константинова, Радостина Димитова, Борислава Христова и натурализираната американка Кайла Хилсман, предава БТА.

Българките започнаха спокойно срещу именития си противник, повеждайки с 12:8. Последва равностойна игра, а след 10 минути националките водеха с 21:20 след тройка на Радостина Димитрова. Баскетболистките на България продължиха с добрите си изяви и отново взеха 4 точки аванс при 27:23 и впоследствие при 32:28 след още един точен изстрел от далечна дистанция на Димитрова в средата на втория период. Националките завържаха водачеството почти до края на първото полувреме, но при оставаща минута Ияна Мартин осигури преднина от 38:37 за Испания на почивката.

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Снимка: Bulphoto

След паузата европейският вицешампион пое контрола върху мача и се откъсна с 14 точки напред при 61:47 при оставащи две минути от третата четвърт. Преди последната част българките изоставаха с 53:63. В оставащото време състезателките на Испания поддържаха преднина над 10 точки, а най-голямата разлика достигна 23 точки.

Борислава Христова бе най-резултатна за българския тим с 15 точки и 4 борби. Кайла Хилсман завърши с "дабъл-дабъл" от 13 точки и 11 борби, Радостина Димитова отбеляза 11 точки, а Гергана Иванова - 10.

Снимка: Bulphoto

За Испания Ияна Мартин реализира 26 точки и 5 асистенции.

През настоящия квалификационен прозорец за състава на България предстои гостуване на Чехия на 17 ноември.

Първите два тима от всяка група ще се класират за Еврошампионата през следващата година, присъединявайки се към четирите домакина - Белгия, Финландия, Литва и Швеция.

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