Изключително ценен успех и родният тим вече е фаворит за класиране

1394 Снимка: Bulphoto

Женският баскетболен тим на България постигна драматична и изключително ценна победа над Чехия в квалификациите за ЕвроБаскет 2027.

Родният тим победи с 56:53 насред Чехия, като с това поне временно оглави квалификационната група.

Това вероятно ще се промени до края на вечерта, ако категоричният фаворит Испания победи Хърватия, но успехът в Чехия прави така, че родният тим вече е победител двата си директни конкурента за класиране на ЕвроБаксет.

От тази група на Европейско ще отидат първите два тима в класирането.

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Най-резултатна за националките бе Стефани Костович, която записа впечатляващ дабъл-дабъл от 17 точки и 21 борби. Борислава Христова добави 14 точки, 9 борби и 6 асистенции, а Гергана Иванова завърши с 13 точки.

За Чехия Петра Холешинска отбеляза 15 точки, а Катержина Кална се отчете с 9.

Селекцията на Таня Гатева ще търси силно представяне при гостуването си на чехкините, след като в първите си два мача записа победа над Хърватия с 91:74 и загуба от Испания с 64:85.

Двубоят започна по-силно за Чехия, която поведе със серия от 7:0. Българките отговориха с шест безответни точки и съкратиха изоставането си до минимум. Все пак домакините запазиха преднината си и затвориха първата четвърт при 12:10.

Чехия се откъсна в началото на втората четвърт, но българките отново успяха да съкратят аванса на съперничките си. В заключителните минути на полувремето обаче домакините си върнаха инициативата и се оттеглиха на почивка с преднина от осем точки - 30:22.

Българките започнаха третата четвърт изключително агресивно, заличиха аванса на домакините и на свой ред излязоха напред. Националките направиха впечатляваща серия от 19:4 като не дадоха никакви шансове на домакините. Нападението на България през четвърта бе неудъжимо и поведоха с 44:38.

Двата отбора започнаха изключително нервно последната четвърт, което доведе до множество пропуски в нападение и от двете страни. Ключово през второто полувреме бе предимството на България в борбата под кошовете, което се оказа решаващо за победата на националките с 56:53.

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