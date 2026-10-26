Президентът на Евролигата бе сред кандидатите на "Студентска листа"

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Спортът ще има свой представител в новия парламент в Сърбия, и то какъв само - една от най-големите легенди на местния баскетбол. Деня Бодирога, който е считан за един от най-добрите европейци, които така и не са играли в НБА, ще бъде депутат, след като бе високо в списъка с кандидати на спечелилата парламентарните избори партия.

53-годишният бивш играч, понастоящем президент на Евролигата, бе изключително активен по време на предизборната кампания. А след като "Студентска листа" спечели над 50% от гласовете, то Бодирога ще има място в парламента - той бе №24 в листата на партията.

Изключително техничен за ръста си от 205 сантиметра, някогашното крило на Реал (Мадрид), Панатинайкос и Барселона определено изглеждаше като човек, изпреварил времето си в баскетбола.

Като играч той взе три титли в Евролигата, две с ПАО и една с Барса, два пъти бе "Най-полезен играч" на Финалната четворка, а успехите му с националния отбор също не са малко.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

С екипа на Югославия има сребро от олимпийските игри в Атланта през 1996-а, две последователни световни титли - от Атина през 1998-а и Индианаплис през 2002-а, както и три шампионски титли на Европа.

От септември 2022-а насам ръководи Евролигата. Очаква се "Студентска листа" да има между 135 и 138 депутати в новия парламент в Сърбия, като окончателната бройка ще стане ясна след финалното преброяване.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.