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Националният отбор на България по баскетбол за жени постигна страхотна победа над Хърватия с 91:74 (25:22, 17:13, 25:24, 24:15) като домакин в "Арена СамЕлион" в Самоков.

Срещата бе от първия кръг в група J от втория етап на квалификациите за Европейското първенство през 2027 година. Така българките оглавиха временното класиране заедно с Испания, постигайки общо шеста победа от началото на пресявките, след като преодоляха първия етап с актив 5-1.

Селекционерът Таня Гатева избра в титулярната петица да започнат Гергана Иванова, Карина Константинова, Борислава Христова, Радостина Димитрова и натурализираната американка Кайла Хилсман.

Националките изоставаха с 6:11 след близо пет минути игра , но изравниха за 11:11 след точни наказателни удари на Борислава Христова и тройка на Радостина Димитрова. Последва размяна на водачеството, а 56 секунди преди края на първата част Гергана Иванова се разписа от далечна дистанция за аванс от 25:19, преди хърватките да намалят за 25:22 след 10 минути игра, предава БТА.

В началото на втория период Кайла Хилсман, Карина Константинова и Борислава Христова увеличиха преднината на България до 12 точки при 34:22. Българките задържаха водачеството до почивката, поддържайки разлика над 4-5 точки, а в края на първото полувреме резултатът бе 42:35.

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Снимка: Bulphoto

Отборът на България владееше инициативата и в третия период, когато увеличи дистанцията до 15 точки, след като Борислава Христова отбеляза кош за 54:39 три минути след подновяването на играта. Впоследствие гостите пак се доближиха на 4 точки, но националките отново дръпнаха с 10 при 67:57 и преди заключителните 10 минути водеха с 67:59. В оставащото време домакините контролираха мача в "Арена СамЕлион" и не позволиха на хърватките да намалят изоставането си.

Борислава Христова и Кайла Хилсман поведоха съотборничките си, реализирайки съответно 28 и 24 точки. Христова овладя и 5 борби, а Хилсман добави 9 борби и 5 асистенции. Гергана Иванова и Радостина Димитрова завършиха с по 11 точки.

Снимка: Bulphoto

Ивана Дойкич бе най-резултатна за Хърватия с 20 точки, 4 борби и 6 асистенции.

За българките през настоящия квалификационен прозорец предстои още едно домакинство - срещу Испания на 14 ноември и гостуване на Чехия три дни по-късно.

Първите два отбора във всяка група ще се класират за Евробаскет 2027, присъединявайки се към четирите домакини Белгия, Финландия, Литва и Швеция.

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