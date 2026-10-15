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Локомотив (Пловдив) постигна първата европейския победа в клубната си история - 79:69 срещу румънския Райфайзен (Орадя). "Черно-белите" трябваше да наваксат изоставане след първата част (17:20), но до почивката вече водеха (43:38), след третата част добавиха още пет точки към аванса си (63:53), след което го задържаха до последната сирена.

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Джомару Браун поведе "черно-белите" към дебютния им успех с 27 точки, Джордан Далас вкара 15, а Айзея Томпсън и Дъвърл Рамзи добавиха съответно 11 и 1.

След два кръга Локомотив е четвърти от общо шест отбора в група Н на турнира с победа и загуба. Следващата седмица българите гостуват на гръцкия Миконос.

Рилски спортист пък допусна втора загуба в група С на същия турнир - 62:94 срещу турския Есенлер Ерокспор. Чавдар Костов и Красимир Петров с по 11 точки бяха единствените играчи на Рилецо, които съумяха да прескочат границата от 10 вкарани точки.

Рилски е на предпоследното пето място в класирането на групата си.

Спартак (Плевен) пък надиграха хърватите от Алкар в Европейската северна лига - 93:82. Александър Матушев поведе плевенчани към втората им победа в три мача в турнира, реализирайки 18 точки, докато Тре Уилямс добави 15.

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