Българският играч ще премине в отбора от град Удине, от испанския Манреса. Новината съобщи новият клуб на 28-годишното крило в социалните мрежи.
"Йордан Минчев е класен играч - с международен опит и качества, които могат да бъдат особено полезни за нашата игрова система. Пристигането му е категоричен сигнал за желанието ни да продължим да подкрепяме отбора и треньорския щаб, давайки им възможно най-добрите условия, за да посрещнат предстоящите предизвикателства", коментира президентът на клуба Алесандро Педоне.
Минчев започна подготовка с националния тим на България в понеделник.
В четвъртък баскетболистите ни ще се изправят срещу Дания в София от 19:00 часа, в квалификационен двубой за Евробаскет 2029.