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Баскетболният Берое (Стара Загора) обяви любопитно попълнение. Става дума за бившият национал на Сърбия Илия Джокович, който подписа договор със старозагорци.

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Джокович е на 30 години, висок е 188 сантиметра и е преминал през всички юношески и младежки национални отбори на страната си преди да стигне до мъжкия такъв в квалификациите за Мондиал 2019.

Играл е както в родината си - за Ягодина, ФМП и Борац (Чачак), така и в чужбина, където е носил екипите на хърватския Сплит, румънския Тимишоара, черногорския Морнар, унгарсикя Хонвед, босненския Яхорина и исландския Акранес.

През последния сезон изиграва 18 мача за исландците, в които има статистика от 12.7 точки и 6.6 асистенции.

Берое е девети в НБЛ след пет изиграни кръга с една победи и четири загуби в актива си.

 

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