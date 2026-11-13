Джокович е на 30 години, висок е 188 сантиметра и е преминал през всички юношески и младежки национални отбори на страната си преди да стигне до мъжкия такъв в квалификациите за Мондиал 2019.
Играл е както в родината си - за Ягодина, ФМП и Борац (Чачак), така и в чужбина, където е носил екипите на хърватския Сплит, румънския Тимишоара, черногорския Морнар, унгарсикя Хонвед, босненския Яхорина и исландския Акранес.
През последния сезон изиграва 18 мача за исландците, в които има статистика от 12.7 точки и 6.6 асистенции.
Спортът е повече от резултат
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Берое е девети в НБЛ след пет изиграни кръга с една победи и четири загуби в актива си.