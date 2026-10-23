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19 102 зрители бяха изпълнили "Београдска Арена", за да гледат баскетболната класика между Партизан и Цървена звезда в Евролигата, като със сигурност не останаха разочаровани, "Гробарите" спечелиха с 85:82 след продължение, пропускайки възможността да си осигурят успеха още в редовните 40 минути - просто "звездашите" не се предадоха и се върнаха в мача от наглед невъзможна ситуация.

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"Черно-белите", подкрепяни от хилядите свои верни навиячи, тъй като бяха домакини на мача, поведоха с 10 точки след феноменална първа четвърт - 31:21, а на почивката бяха напред с 14 за 52:38.

Но преди да се върнем към мача, надали някой би се изненадал, че още преди първта спорна топка, имаше напрежение по трибуните, което прерасна в бой между феновете на двата отбора. В последните няколко години на дербитата има и гостуващи агитки, макар и малобройни, като се наложи намеса на специализираните полицейски части.

В третата част Партизан вероятно се виждаше победител, тъй като в един момент поведе с 18 точки, но Звезда лека-полека започна да намира ритъма и да топи разликата, а 1:35 преди края имаше равенство - 75:75. В тези финални 95 секунди домакините пропуснаха 4 пъти от наказателната линия, а и двата тима не успяха с опитите си в стрелбата от игра и така се стигна до продължение. В което Звезда поведе с четири при 77:81, но Карлик Джоунс и Алесандро Пайола взеха нещата в свои ръце. Американският гард, който играе за Южен Судан на ниво национални отбори, вкара 7 от 10 точки за "гробарите". Италианският стрелец пък добави другите три, които бяха победни - той заби тройка от 7 метра за 85:82 при оставащи 17 секунди, а Звезда изигра потресаващо последната си атака и не успя да стигне до кош.

Именно Джоунс бе над всички с 26 точки, Ламар Стивънс добави 17, а героят Пайола приключи със 7, като споменатата вече тройка бе и единствената за него в мача. Крис Дожунс с 22 бе най-добър за загубилия тим.

И двата белградски гранда са с по 4 победи и 3 загуби, като Партизан е единадесети, а Звезда - на осмо място.

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