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ЛеБрон Джеймс и Филаделфия продължават да осигуряват забавлението на старта на сезона в НБА, като не говорим само за невероятната звездна селекция на тима. Тази сутрин Фили победи у дома Чикаго със 126:107, като вече е 7-1 в първите осем мача от редовната фаза.

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ЛеБрон завърши с 15 точки, 7 борби и 9 асистенции, а цели трима от асовете в стартовата петица нанизаха над 20. Тайрис Макси вкара 26, Джейлън Браун завърши с 25, а ВиДжей Еджкъмб - с 21. Джоел Ембийд помогна с 15 и така звездната петица се отчете с общо 102 точки.

Шоуто бе пълно, като видяхме пак танци на игрището от Макси, ЛеБрон и Браун след поредното зрелищно отиграване. В друг куриозен момент пък 41-годишният Джеймс подгони топка и влезе в публиката. Повторенията секунди по-късно показаха как успя да предотврати тежък сблъсък с фен и приятелката му, а след това взе от ръката на момчето пластмасова чаша с вино и отпи набързо.

Това подлуди публиката, показано на видеотаблата в залата, а целият отбор се смееше на шоуто.

"Добро беше", каза след мача ЛеБрон, запитан за качеството на виното.

В Лос Анджелис продължава наказателната акция на Лука Дончич, който вкара 42 точки в коша на гостуващия Маями. Домакините победиха със 138:117, а словенецът е в поредица от 5 мача с 37 или повече точки. Невероятно постоянство и унищожителна точност от Лука.

Друг стар майстор - Стеф Къри, реализира 34 точки за победата на Голдън Стейт у дома над Финикс със 116:113. MVP на миналия сезон Шей Гилджъс Александър пък се отчете с 43 за успеха на Оклахома като гост на Кливлънд със 117:112.

Още резултати от нощта:

Шарлът - Детройт 91:124

Индиана - Атланта 104:108

Ню Йорк - Бруклин 103:90

Орландо - Вашингтон 94:103

Далас - Сакраменто 100:115

Мемфис - Ню Орлиънс 134:135

Минесота - Милуоки 112:100

Хюстън - Бостън 109:93

Сан Антонио - Юта 119:97

Денвър - Портланд 110:118

ЛА Клипърс - Финикс 118:125.

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