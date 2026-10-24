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Лос Анджелис Лейкърс е господар на града поне до следващото баскетболно дерби, след като тази сутрин победи със 114:106 ЛА Клипърс в първото издание на сблъсъка за сезона в НБА.

Но не суперзвездата Лука Дончич бе под светлината на прожекторите този път. Словенецът записа рекордните за него 11 изгубени топки и далеч не бе в най-добрата си форма, въпреки че пак допринесе с 23 точки, 6 борби и 7 асистенции.

Но това бе победа на отборното усилие, а не на звездно присъствие.

Цялата стартова петица на Лейкърс игра на ниво, като Зиар Уилямс завърши с 14 точки, центърът Уокър Кеслър наниза 22, Матис Тайбул вкара 13, а Остин Рийвс напълни коша на Клипърс с 28.

Лейкърс реално спечели мача в третата четвърт, когато отвори аванс от 13 точки и не допусна да бъде стопен.

Още резултати:

Бостън - Ню Йорк Никс 107:103

Шарлът - Атланта 81:128

Индиана - Далас 105:121

Орландо - Минесота 93:115

Вашингтон - Торонто 102:112

Маями - Детройт 111:128

Сан Антонио - Хюстън 110:114

Голдън Стейт - Мемфис 108:111

Сакраменто - Портланд 120:128.

 

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