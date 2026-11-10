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Лука Дончич се завърна на игрището с екипа на ЛА Лейкърс след пропуснатото гостуване на Детройт, за да поведе отбора към нова победа като гост. Словенецът наниза 32 точки за успеха със 124:114 над Атланта в неговата зала, а добави и 8 борби, и 10 асистенции. Уокър Кеслър допринесе с 21 т. и 10 борби за победата, а от скамейката страхотно включване направи Сандро Мамукелашвили, който наниза 23 т., включително пет тройки.

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Лейкърс е вече 10-2 на старта на сезона и води класирането на Запад в НБА.

Друг ас - Виктор Уембаняма, записа 40 точки и не по-малко впечатляващите 9 блока при гостуването на Сан Антонио във Финикс. Отборът му спечели със 122:96.

Миналогодишният новобранец №1 Купър Флаг изигра голям мач за Далас с 43 точки и 10 рибаунда, а отборът му спечели у дома срещу Индиана със 125:122.

А един от тазгодишните първи избори в драфта, от когото се очаква много - Яксел Лендеборг, вкара 23 точки за победата на Голдън Стейт у дома над Ню Орлиънс със 138:87.

Още резултати:

Торонто - Мемфис 102:118

Хюстън - Денвър 110:100

Детройт - Вашингтон 122:111

Шарлът - Кливлънд 124:112.

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