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Барселона постигна драматична победа над Апоел Тел Авив с 93:90 в двубой от десетия кръг на баскетболната Евролига.

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Срещата се изигра в София, където израелският отбор домакинства в най-силния турнир на континента.

Най-резултатен за победителите беше Дарио Брисуела с 22 точки, като именно той донесе успеха с кош в края за Барса. Джъстин Робинсън добави 20 точки и 6 асистенции.

Джош Небо също се отличи със силно представяне, записвайки дабъл-дабъл от 12 точки и 10 борби.

За Апоел Тел Авив над всички беше Елайджа Брайънт с 25 точки, а Василие Мицич завърши с 24 точки и 7 асистенции.

Апоел влезе в последната четвърт с двуцифрен пасив, но успя да го стопи и да стигне до 4 точки, но в края това не стигна.

Барселона е четвърти в класирането с актив от 7 победи и 3 загуби, а Апоел остава девети с 6-4.

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