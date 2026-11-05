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Барселона постигна драматична победа над Апоел Тел Авив с 93:90 в двубой от десетия кръг на баскетболната Евролига.
Срещата се изигра в София, където израелският отбор домакинства в най-силния турнир на континента.
Най-резултатен за победителите беше Дарио Брисуела с 22 точки, като именно той донесе успеха с кош в края за Барса. Джъстин Робинсън добави 20 точки и 6 асистенции.
Джош Небо също се отличи със силно представяне, записвайки дабъл-дабъл от 12 точки и 10 борби.
За Апоел Тел Авив над всички беше Елайджа Брайънт с 25 точки, а Василие Мицич завърши с 24 точки и 7 асистенции.
Спортът е повече от резултат
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Апоел влезе в последната четвърт с двуцифрен пасив, но успя да го стопи и да стигне до 4 точки, но в края това не стигна.
Барселона е четвърти в класирането с актив от 7 победи и 3 загуби, а Апоел остава девети с 6-4.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.