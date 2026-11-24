Двама от сегашните баскет национали играха и в последния мач в София преди 12 години
Става дума за Александър Везенков и Павлин Иванов
България отново ще играе квалификационен мач в мъжкия баскетбол в София - нещо, което не се е случвало от 12 години насам. При последната такава среща в състава бяха и двама от играчите, които сега отново ще облекат екипа на "лъвовете", но вече в "Арена 8888", най-голямата зала у нас.
От 19:00 часа в четвъртък баскетболистите на селекционера Любомир Минчев са домакин на Дания, а двама от тях са в състава както през 2014-а, така и сега.
Тогава Павлин Иванов вкара четири тройки срещу Черна гора. Днес той е капитан на България. Александър Везенков беше навършил 19 години само 18 дни преди онзи двубой. Сега се връща пред софийската публика като шампион на Евролигата с Олимпиакос и двукратен носител на наградата за най-полезен играч на сезона в турнира.
На 24 август 2014 г. около 500 зрители в зала "Универсиада" гледат квалификацията за Евробаскет 2015 между България и Черна гора. Воденият от Георги Младенов български отбор печели първата четвърт с 23:18. Гостите обръщат резултата със серия от 17:0 във втората част и се оттеглят на почивката с преднина от 41:34. България намалява разликата до шест точки преди последната четвърт, но Черна гора печели с 84:73. Везенков започва като титуляр и за 36 минути записва 17 точки, 7 борби и 1 асистенция. Иванов влиза от пейката и за 26 минути отбелязва 16 точки, включително четири тройки от осем опита.
Към момента са продадени над 7000 билета за предстоящи мач срещу датчаните, а от баскетболната ни федерация съобщиха също така, че при предварителна заявка от клубовете, децата от баскетболните школи ще могата да влязат със свободен вход.