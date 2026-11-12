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Звездата на Голдън Стейт Уориърс Стефън Къри се контузи още в първата четвърт по време на гостуването на Хюстън Рокетс, загубено с 108:115 в редовния сезон на НБА.

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Най-добрият реализатор от тройката получи травма в дясната коремна облас, а лед мача треньорът Стив Кър заяви, че "притесненията са сериозни", докато се очакват резултатите от медицинските прегледи.

Няколко минути след началото на срещата Къри започна да се държи за хълбока и се опита дап родължи въпреки болката, като от време на време поглеждаше към медицинския екип.

При оставащи 7:22 минути до края на първата четвърт, той премина през заслон, поставен от Дреймънд Грийн, и реализира тройка, но веднага след изстрела извика от болка и даде знак към скамейката. Няколко атаки по-късно Уориърс взеха прекъсване. След кратък разговор с Кър, Къри се отправи към съблекалнята с видим дискомфорт. Звездата остана в съблекалнята за прегледи до края на първата четвърт, а в началото на втората отборът официално обяви, че той няма да се върне в игра заради болки в дясната коремна област.

След като Голдън Стейт сезона с три поредни загуби, преди този мач те бяха в серия от осем победи, до голяма степен благодарение на силната игра на Къри, който записва средно по 30,6 точки на мач. Сега обаче серията бе прекъсната и тимът е шести в Западната конференция с актив от 8 победи и 4 поражения. Хюстън е трети в тази таблица с 9/3.

 

Най-резултатен за Голдън Стейт бе Яксел Лендеборг с 25 точки и 10 борби, а Брандън Подземски добави 22 точки. За победителите от Хюстън Кевин Дюрант реализира 20, а Алперен Шенгюн бе на косъм от трипъл-дабъл с 19 точки, 13 борби и 9 асистенции.

В другите мачове от вечерта:

Индиана Пейсърс - Вашингтон Уизардс 114:101

Ню Йорк Никс - Кливланд Кавалиърс 107:115

Торонто Раптърс - Бостън Селтикс 93:98

Чикаго Булс - Сан Антонио Спърс 119:124

Мемфис Гризлис - Денвър Нъгетс 118:123

Милуоки Бъкс - Лос Анджелис Лейкърс 112:123

Ню Орлийнс Пеликанс - Бруклин Нетс 11:145

Юта Джаз - Орландо Меджик 108:123

Портланд Трейл Блейзърс - Оклахома Сити Тъндър 118:108

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