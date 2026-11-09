9 победи в 11 мача за Сиксърс до момента

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Филаделфия записа най-силния си старт в НБА от четвърт век насам. След 11 изиграни мача балансът на Сиксърс е от 9 победи и 2 загуби.

Преди 26 лета, през сезон 2000/2001, който завърши с достигане до финалите за клуба от Града на братската любов, баскетболистите на тогавашния треньор Лари Браун спечелиха 10 от първите си 11 мача. По онова време суперзвездата на отбора бе Алън Айверсън, а в момента най-разпознаваемата фигура за Фили е ЛеБрон Джеймс.

Ветеранът започна сезон №24 в професионалния баскетбол, след като избра да смени Лос Анджелис Лейкърс с отбор от Източната конференция.

ЛеБрон ще навърши 42 години на 30 декември, но въпреки това в осемте мача, които е изиграл досега през сезона, записва средно по над 32 игрови минути. Из социалните мрежи се появиха коментари, гласящи, че това е ефектът от присъствието на подобен играч в състава - все пак Джеймс има повече от 1600 мача в редовния сезон, както и 10 участия във финалите, включително седем поредни между 2011 и 2018 година. Титлите му са четири на брой.

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Откакто е във Фили показателите му обаче са по-скромни от обичайното - 14.8 точки, 7.4 борби и 6.9 асистенции. За първи път в изумителната си кариера Краля записва под 20 точки средно на мач, но това не е изненада, предвид наличието на други реализатори в състава като Джоел Ембийд, Тайриз Макси и Джейлън Браун.

Филаделфия е лидер на Изток към момента, като има баланс от 4-1 у дома и 5-1 като гост.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.