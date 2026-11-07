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Латвиецът Кристапс Порзингис обяви в социалните мрежи, че временно се оттегля от НБА и спорта като цяло, за да се концентрира върху здравето си. 31-годишният играч е част от състава на Голдън Стейт, като през миналия сезон изигра 15 мача за калифорнийския тим след трансфера си от Атланта, а през настоящия не се включи в подготовката и не е играл именно заради здравословното си състояние.

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"Добре съм, но не съм на нивото, на което искам да бъда и което очаквам от себе си. Към този момент съм взел решение да поставя здравето си като приоритет и да се оттегля от играта, която обичам", написа шампионът на НБА с Бостън от 2024-а.

Всъщност обаче няма никаква яснота какъв е здравословният проблем, за който Порзингис говори.

В кариерата си в Лигата той е играл за Ню Йорк, който го избра под №4 в Драфта преди 11 години, Далас, Вашингтон, Бостън, Атланта и Голдън Стейт.

През 2018-а бе част от Мача на звездите, а през цялата си кариера изгради реноме на солиден защитник със средно 1.8 чадъра на двубой в 533 мача, както и 19.5 точки и 7.6 борби в споменатите двубои.

През последния сезон обаче изигра сумарно едва 31 мача - 15 за Уориърс и 16 за Атланта, а в последната си година в Бостън (2024/2025) отново отсъстваше дълго време, като пропусна почти половината срещи на Селтикс (игра в 42 от общо 81 мача).

 

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