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Филаделфия спечели гостуването си на Бруклин в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация, въпреки че остави на скамейката във втори пореден мач легендата ЛеБрон Джеймс.
Гостите спечелиха със 135:123 и са първият отбор на Изток, който стигна до 12 победи.
Балансът им е 12-3, а най-резултатни за успеха им бяха Джоел Ембийд с 37 точки, Джейлън Браун с 31, както и Тайрис Макси с 24.
Бостън също можеше да се събуди с 12 победи на Изток, но загуби изненадващо у дома от Орландо със 105:115. Това оставя Селтикс с баланс 11-3.
Никола Йокич реализира 28 точки и взе 15 борби, но и това не стигна на Денвър, който падна у дома от Финикс със 105:117.
Спортът е повече от резултат
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Още резултати от нощта:
Ню Орлиънс - Голдън Стейт 115:94
Минесота - Портланд 106:98
Маями - Хюстън 128:110
Вашингтон - Мемфис 120:136
Кливлънд - Чикаго 126:115.
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Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.