145 Снимка: Getty Images

Стеф Къри ще отсъства най-малко две седмици, след като получи контузия при загубата на Голдън Стейт със 108:115 от Хюстън. Легендарният стрелец получи травмата още в първата част, а след като стана ясно, че става дума за разкъсване на коремните мускули, вече има и първи прогнози относно това колко ще отсъства.

Според ESPN 38-годишният ветеран няма да играе поне две седмици, като информацията гласи, че ако възстановяването му не се случва по план, Къри може да остане далеч от паркета и цял месец.

За първи път в кариерата си опитният баскетболист има повече средно отбелязани точки отколкото изиграни минути - в десетте двубоя, в които е бил в игра за Уориърс, той вкарва по 27.8 точки за 26.3 минути.

Също така поне към момента Къри държи рекордно висока успеваемост от тройката с 45.7%, след като досега най-доброто му постижение в тази статистическа категория в рамките на един сезон е 45.4% през 2015/2016.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Голдън Стейт има 8 победи в 12 мача и е шести в класирането на Западната конференция.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.