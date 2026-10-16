5111 Снимка: БТА

Александър Везенков бе на страхотно ниво за Олимпиакос в Евролигата, като това надали изненадва когото и да е. Българският национал изигра поредния си силен мач от началото на сезона, като този път стори това при победата на Олимпиакос със 105:100 като гост на другия отбор, за който е играл в най-силния турнир на континента - Барселона.

Везенков игра за Барса между 2015-а и 2018-а, a сега показа защо през миналия сезон бе №1 в Европа и сега отново бе посочен като най-добър баскетболист, играещ извън НБА.

От първия ред в "Палау Блауграна" в каталунската столица срещата изгледа легендата на футболния тим на Барселона - Пеп Гуардиола. А с днешната победа еврошампионът Олимпиакос затваря успешна двойна седмица на испанска земя, след като във вторник постигна велик обрат от 28 точки изоставане срещу Валенсия, който отново бе след продължение.

Везенков даде заявка за силен мач още в първата част, в която вкара 11 от общо 26 точки за своя отбор, но гърците губеха с 4 след 10 минути игра. После обаче нещата потръгнаха в тяхната посока и след 31:17 във втората четвърт поведоха с 57:47 на почивката, като държаха комфортна преднина през по-голяма част от втората половина. Но на финалната права Барса се върна в мача със серия от 9 безответни точки за 84:81 при оставащи две минути и половина. Олимпиакос все пак прекъсна сушата от над четири минути без кош, поведе с 87:81.

Pep Guardiola, el Barça sempre serà casa teva. This will always be your home https://t.co/s988miw3uL — Barça Basket (@FCBbasket) October 16, 2026

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Драмата бе пълна, тъй като при оставащи 25 секунди и резултат 90:88, Барса получи два наказателни удара, от които вкара само един, а след това не оползотвори атаката, която имаше след неспортсменския фаул не неузнаваемия Еван Фурние. Везенков пък не трепна на два пъти на другата наказателна линия - за 92:89 и 8.3 секунди на таблото. Последната дума обаче бе за Джъстин Робинсън, който вкара тройка в последната секунда и прати мача в продължение след 92:92. Там обаче Олимпиакос не се пропука и изкова победата със 105:100.

Elite respects elite Sasha Vezenkov x Pep Guardiola! #EuroLeague #OlympiacosBC #PepGuardiola https://t.co/Tf5vWYZ2BE — EuroLeague Fantasy | Tips & Picks 2026-27 (@EL_FantasyX) October 16, 2026

Освен силната първата част, преди почивката Везенков смълча трибуните с тройка от седем метра в последната секунда на полувремето. Цялостната му равносметка бе 25 точки (най-много в мача), 6 борби и 1 асистенция за 31 минути игра. "Най-полезният играч" на отминалия сезон в турнира стреля 6/7 за 2 точки, 1/2 от тройката и 10/10 от наказателната линия, а това му донесе коефициент от 38 пункта - повече от всички други на терена.

Мбайе Ндиайе добави 17 точки, като 6 от тях бяха в добавеното време, другият ни национал Коди Милър-Макинтайър също вкара 17 за победителите, а Хеан Монтеро остана с 13.

Джъстин Робинсън и Тайриз Мартин се отличиха с по 17 за Барса, докато Умоджа Гибсън, който през лятото получи български паспорт, приключи с 11 и 7 асистенции.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.