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Българската суперзвезда в Евролигата Александър Везенков запази най-доброто си представяне за сезона за паметна вечер в Барселона, след като настоящият носител на приза за Най-полезен играч (MVP) в елитната надпревара записа коефициент на полезно действие от 38 – най-високият за него през настоящата кампания, при победата на Олимпиакос над испанския гранд със 105:100 след продължение в "Палау Блауграна".

Везенков

С това постижение Везенков заслужи отличието за Най-полезен баскетболист на 6-ия кръг в Евролигата, информираха официално от най-престижната европейска клубна надпревара по баскетбол.

Българският национал отбеляза рекордните за сезона 25 точки, като реализира 6 от 7-те си стрелби за две точки, един от двата си опита от далечна дистанцията и бе безупречен от наказателната линия - 10 от 10. Към актива си той добави още 6 борби, 1 асистенция и 8 изработени фаула, без да допусне нито една грешка.

Това е първата награда за MVP на кръга за Александър Везенков през сезон 2026/2027 и общо 18-а в кариерата му, което го поставя само на една крачка от рекорда за всички времена от 19 отличия, държан от Шейн Ларкин.

Веднага след финалната сирена на снощния мач в Барселона Александър Везенков потърси седящия на първия ред в залата именит футболен треньор Пеп Гуардиола. Двукратният MVP на Евролигата поиска да се снима с легендарния испанец, а Гуардиола с удоволствие се съгласи.

В следващия кръг на турнира Олимпиакос на Везенков и американеца с български паспорт Коди Милър-Макинтайър приема турския Фенербахче на 23 октомври.

 

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