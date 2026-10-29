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Сръбската суперзвезда на НБА - Никола Йокич, направи своя трипъл-дабъл №200 в кариерата си отвъд океана.

Йокич отново бе в под светлината на прожекторите при победата на неговия Денвър Нъгетс над Ню Орлиънс Пеликанс със 104:91.

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Сърбинът вкара 21 точки за победата, като към тях прибави 13 борби и 10 асистенции, оформяйки своя трипъл-дабъл.

Към момента рекордът по този показател държи Ръсел Уестбрук с 209 трипъл-дабъла, като е въпрос на няколко седмици да види Йокич да оглавява тази класация.

Любопитното е, че Уестбрук се нуждаеше от 1175 мача, за да достигне цифрата 200, докато Никола Йокич го направи за 814.

Ето и останалите резултати от вечерта в НБА:

Атланта Хоукс - Маями Хийт 117:129

Детройт Пистънс - Шарлът Хорнетс 97:89

Индиана Пейсърс - Филаделфия 76-ърс 109:114

Кливланд Кавалиърс - Вашингтон Уизърдс 121:111

Торонто Раптърс - Орландо Меджик 129:99

Милуоки Бъкс - Хюстън Рокетс 100:132

Минесота Тимбърулвс - Голдън Стейт Уориърс 114:119

Ню Орлиънс Пеликанс - Денвър Нъгетс 91:104

Чикаго Булс - Ню Йорк Никс 127:133

Юта Джаз - Сан Антонио Спърс 111:117

Далас Маверикс - Оклахома Сити Тъндър 120:96

Лос Анджелис Клипърс - Лос Анджелис Лейкърс 87:103

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