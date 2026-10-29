Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Сръбската суперзвезда на НБА - Никола Йокич, направи своя трипъл-дабъл №200 в кариерата си отвъд океана.
Йокич отново бе в под светлината на прожекторите при победата на неговия Денвър Нъгетс над Ню Орлиънс Пеликанс със 104:91.
Сърбинът вкара 21 точки за победата, като към тях прибави 13 борби и 10 асистенции, оформяйки своя трипъл-дабъл.
Към момента рекордът по този показател държи Ръсел Уестбрук с 209 трипъл-дабъла, като е въпрос на няколко седмици да види Йокич да оглавява тази класация.
Спортът е повече от резултат
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
Любопитното е, че Уестбрук се нуждаеше от 1175 мача, за да достигне цифрата 200, докато Никола Йокич го направи за 814.
Ето и останалите резултати от вечерта в НБА:
Атланта Хоукс - Маями Хийт 117:129
Детройт Пистънс - Шарлът Хорнетс 97:89
Индиана Пейсърс - Филаделфия 76-ърс 109:114
Кливланд Кавалиърс - Вашингтон Уизърдс 121:111
Торонто Раптърс - Орландо Меджик 129:99
Милуоки Бъкс - Хюстън Рокетс 100:132
Минесота Тимбърулвс - Голдън Стейт Уориърс 114:119
Ню Орлиънс Пеликанс - Денвър Нъгетс 91:104
Чикаго Булс - Ню Йорк Никс 127:133
Юта Джаз - Сан Антонио Спърс 111:117
Далас Маверикс - Оклахома Сити Тъндър 120:96
Лос Анджелис Клипърс - Лос Анджелис Лейкърс 87:103
Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.