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Никола Йокич реализира 35 точки, 15 борби и 10 асистенции, а Джамал Мъри отбеляза 42 точки за победата на Денвър над Ню Орлиънс със 141:135 след продължение като домакин в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада.

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Йокич записа 199-и "трипъл-дабъл" в кариерата си в срещите от редовния сезон в последните 12 сезона, нареждайки се на второ място по този показател след Ръсел Уестбрук. Оттеглилият се от баскетбола Уестбрук има 209 за 18 сезона от 2008/2009 насам.

Трей Мъри бе най-резултатен за Пеликанс с 26 точки, а Дежонте Мъри се отчете с 22.

Брандън Милър се отличи с 34 точки за домакинската победа на Шарлът със 115:110 над Маями в друг мач от вечерта в НБА. Хорнетс успяха да се възстановят, след като пропиляха преднина от 23 точки, за да надделеят над Хийт. Денис Шрьодер допринесе с 25 точки, а Наз Рийд реализира 23.

Дейвиън Мичъл вкара 22 точки и подаде 10 асистенции за Маями, който остава без победа в последните си три мача, въпреки че стигна до равенство срещу домакините в заключителните минути на двубоя.

Кливланд спечели домакинството си срещу Бруклин със 125:121 след 22 точки на Донован Мичъл и 21 точки, плюс 8 борби за Джарет Алън. Еван Мобли завърши с 20 точки и 10 борби, а Джейлън Тайсън се включи с 15 точки за Кавалиърс.

Филаделфия също записа домакински успех над Милуоки със 127:116, след като Джоел Ембийд регистрира десетия си "трипъл-дабъл", а Джейлън Браун отбеляза 27 точки навръх 30-ия си рожден ден. Ембийд завърши с 28 точки, 11 борби и 10 асистенции за домакините, които бяха без получилия почивка ЛеБрон Джеймс. Очаква се той да играе в неделя срещу Детрой, а Ембийд ще почива за второто полувреме.

Трей Йънг се отчете с 20 точки и 9 асистенции за победата на Вашингтон със 124:120 при гостуването на Чикаго, а в останалите мачове от вечерта в НБА Далас отстъпи като домаки на Сан Антонио със 106:122, Хюстън се наложи със 121:114 над Аталанта като гост, а Финикс надви у дома Голдън Стейт със 131:122.

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