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ЛеБрон Джеймс и звездния тим на Филаделфия 76 направиха велик обрат в първия домакински мач за сезона. След като преди два дни Фили би шампионите от Ню Йорк Никс в тяхната зала в откриващия двубой изобщо в НБА, сега дойде и представянето на Крал Джеймс в залата, която ще е негов дом в следващата година.

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Но гостуващият Кливлънд поведе с 29 точки в края на първото полувреме, за да смълчи трибуните. За да дойде невероятен обрат и победа за Филаделфия със 114:106, която подсказа ясно - с този отбор скука няма да има през сезона.

Кливлънд водеше с 69:40 секунди преди края на първото полувреме и изглеждаше недосегаем. Донован Мичъл и Джеймс Хардън ръководеха шоуто, а домакините търсеха вдъхновение в някой от звездната си стартова петица.

И асовете се разиграха. В края на третата четвърт разликата падна до 8 точки, а 6 минути преди края на четвъртата дойде и първият аванс за Филаделфия в мача при 96:95. И така до победата с осем точки разлика.

ЛеБрон завърши със 17 точки, 10 борби и 5 асистенции, като остана на игрището 33 минути. Тайрис Макси наниза 32 т., Джоел Ембийд бе неудържим под коша с 24, а Джейлън Браун се разигра особено в последната четвърт и завърши с 21.

В другия страхотен мач на нощта Оклахома победи у дома Денвър с 94:86, като асът Шей Гилджъс Александър завърши със 17 точки и така прекъсна серията си от 141 мача, в които бележи поне по 20. Уникалната поредица е в миналото.

Никола Йокич имаше тих старт на сезона (по неговите стандарти) с 13 точки, 7 борби и 5 асистенции за Денвър.

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