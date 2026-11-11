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Бостън Селтикс се наложи над Филаделфия 76ърс със 123:101 като гост и оглави класирането в Източната конференция на Националната баскетболна асоциация (НБА). "Келтите" записаха четвърта поредна победа и общо девета от началото на сезона, като в този период имат само две поражения. Така те изпреварват своя опонент от днешния двубой, който е с баланс от 9 успеха и 3 загуби, и вече е втори в класацията на изток.

Джейсън Тейтъм вкара 21 точки и надигра дългогодишния си съотборник в Бостън - Джейлън Браун, докато Пол Джордж вкара шест тройки и завърши с 36 точки в първия си мач срещу бившия си отбор Филаделфия. Браун извърши няколко нарушения в началото на срещата и вкара само 13 точки срещу бившия си тим, където прекара 10 години.

Неговият сблъсък срещу Тейтъм беше един от най-очакваните моменти в ранния етап от кампанията, след като и двамата отказаха да коментират отношенията си след раздялата на Браун с Бостън. Джейсън Тейтъм се опита да се поздрави с крилото на Сиксърс, но той го игнорира, а още през първата четвъртина натрупа две нарушения, а след полувремето техният брой се увеличи до четири.

Домакините от Филаделфия се разминаха само с уплах след неприятно падане на Джоел Ембийд по време на атака, но той все пак доигра срещата.

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Пейтън Причард отбеляза 18 точки за Селтикс, а Сам Хаузер допринесе с 12, като и двамата се включиха от резервната скамейка с по 4 тройки.

Тайрийз Макси бе най-резултатен за Сиксърс с 24 точки, бившият играч на Бостън Анфърни Саймънс добави 17, Ембийд завърши с 16, а ЛеБрон Джеймс беше ограничен до едва 11 точки и 8 борби.

Портланд Трейл Блейзърс постигна убедителен успех срещу Оклахома Сити Тъндър със 123:103 като домакин, слагайки край на серията от четири поредни победи на шампионите от 2025 година. След равенство 59:59 на полувремето, тимът на Портланд спечели третата част с 38:21 и оформи една от най-убедителните си победи от началото на кампанията.

Деймиън Лилард изравни най-доброто си постижение от началото на сезона, отбелязвайки 25 точки, Дени Авдия добави 24, а Сиди Сисоко се отчете със 17 точки.

За гостите Шей-Гилджъс Алекзандър записа 26 точки и 8 борби, Джаред Маккейн добави 21 точки, а Аджай Мичъл вкара 14.

Действащият шампион Ню Йорк Никс не изпита затруднения при домакинството си срещу Милуоки Бъкс, спечелено със 117:85. Играчите от резервната скамейка на нюйоркчани бяха ключови за успеха, като нито един от титулярите на тима не бе на терена повече от 28 минути. Сериозната преднина на Никс дойде във втората част, която беше спечелена с 32:13 след равностойна първа четвъртина. "Елените" се съвзеха след полувремето и намалиха резултата до 72:85 след три периода, но шампионите си върнаха контрола в края на срещата.

Джейлън Брънсън отбеляза 23 точки за Никс, Карл-Антъни Таунс оформи дабъл-дабъл от 21 точки и 16 борби, а Оу Джи Ануноби вкара пет тройки и завърши с 19 точки.

Най-добър за гостите от Уисконсин беше Хайме Хакес Джуниър с 16 точки, а Райън Ролинс добави 14.

Янис Адетокунбо беше ключов за победата на Маями Хийт срещу Юта Джаз със 115:109 като гост. Гръцката звезда на "горещите" отбеляза 30 точки и 11 борби, и вкара 12 от 21-те си опита от игра. Дейвиън Мичъл добави 19 точки и 8 асистенции, а Пеле Ларсон - 14 точки и 7 борби.

От тима на Юта Дарин Питърсън вкара 25 точки, Ейс Бейли се отчете с 23, Айзея Колиър - със 17.

Франц Вагнер продължи със силните представяния за Орландо Меджик, отбелязвайки 33 точки при успеха със 107:100 срещу Сакраменто Кингс, докато Финикс Сънс спечели срещу Лос Анджелис Клипърс със 133:110.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.