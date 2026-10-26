Спартак (Плевен) публикува клип, в който Папазов влиза в пререкание с друг шеф

10374 Снимка: БТА

Константин Папазов наследи Георги Глушков на президентския пост на баскетболната федерация, след като спечели изборите по-рано този месец след балотаж. Дългогодишният треньор и президент на столиния "Левски" надви на балотаж Орлин Атанасов, а 21 дни след изборната си победа, бе обвинен в агресивно и неконтролируемо поведение от един от отборите в Националната баскетболна лига - Спартак (Плевен).

Плевенският клуб бе един от тези, които бяха срещу избора на Папазов, но в случая позицията, която публикува, бе подкрепена с видео материал. Клипът е от домакинската загуба на "Левски" срещу Шумен преди няколко дни.

Ето и какво пишат от Спартак като коментар към видеото, което качиха в социалните мрежи. На него се вижда как президентът излиза в коридора на зала "Триадица" с нациоалния инструктор на съдиите Орлин Николов, а през открехнатата врата изглежда сякаш между двамата има сериозно пререкание:

"Всички в българския баскетбол мълчахме достатъчно. Очакваното агресивно и неконтролируемо поведение на наследника на Георги Глушков не дочака 1 месец от управлението си. След вербална агресия и счупен мобилен апарат на съдия след мач Левски - Балкан в зала "Триадица" преди известно време, гаменското поведение на творението на Глушков се пренесе върху националния съдийски инструктор и член на УС Орлин Николов. За потресаващото поведение на Константин Папазов бяхме уведомени редица клубове, редица медии (защо си мълчим е добър въпрос). Поведението след и по време на мачовете Левски - Черно Море и Левски - Шумен по думи на председателя на СК Ивайло Ресиловски "не се издържа". Сигнализирани сме за груба намеса и откровени намерения за пряка намеса в съдийските назначения, кои съдии и защо да бъдат наказвани. Избрахме си подобно нещо за президент на федерацията по баскетбол. Уважаеми г-н министър на финансите, уважеми г-н директор на телекомуникационна компания, уважеми г-н национален треньор извел България на няколко европейски първенства...Как се чувствате да сте част от Управителен Съвет, ръководен от подобен индивид?! Всички, които го подкрепихте, начело с неуважаемия Георги Глушков... Според всички вас, как се чувства Орлин Николов (офицер от НАТО), който ще бъде "напълнен с ориз и изяден"?! Всички кметове, на които им звъняха знайни и незнайни спортни деятели, осмокласници...Ето заради този Ви звъняха. В Спартак Плевен ни е срам, че Българска Федерация по Баскетбол се представлява от подобно нещо."

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