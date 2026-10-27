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Маями отново не спечели в НБА. Хийт допусна четвърта загуба в четири мача от старта на сезона, а усилията на Янис Адетокумбо не бях достатъчни при 109:113 у дома срещу отбора на Далас.

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Гръцката суперзвезда пак бе на ниво и вкара 29 точки за "горещите", като оформи трипъл-дабъл с 14 борби и 11 асистенции, но другата голяма фигура в редиците на домакини не бе на висота. Бам Адеайо завърши със скромните 8 точки за 30 минути на терена.

А от другата страна четирима от петимата титуляри на Маверикс приключиха с поне 10 точки, водени от Купър Флаг с 29 (11 асистенции, 5 борби, 5 отнети топки и 3 чадъра) и Пи Джей Уошингън с 20 точки.

Далас има 2 победи и 2 загуби досега.

В друг мач от тази нощ Голдън Стейт взе първата си победа - и то по впечатляващ начин. Уориърс надви Денвър като гост с 20 точки разлика и 134:114, след като Никола Йокич имаше сравнително тиха за стандартите си вечер.

Сърбинът се отчете с 19 точки, 11 асистенции и 7 борби, а макар ДеМар ДеРоузън да се включи с 21 точки от пейката, това не стигна на Нъгетс.

Стеф Къри вкара 24 за победителите, но бе засенчен от Яксел Ленденборг. Новобранецът бе №1 в мача с 31 точки, 12 борби и 6 асистенции, а завърналият се след контузия Брандън Поджемски вкара 18.

Голдън Стейт е с баланс 1-3, а Денвър - с 1-2.

Останалите резултати:

Шарлът - Вашингтон 110:103

Кливланд - Минесота 127:125 (след продължение)

Бостън - Чикаго 134:99

Милуоки - Индиана 110:102

Оклахома Сити - Финикс 125:11

Хюстън - Атланта 120:110

Юта - Мемфис 105:110

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