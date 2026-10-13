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Екип на Майкъл Джордан бе продаден за 14 милиона долара на търг.

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С него легендарният баскетболист игра за Чикаго във втория мач от Финалите на НБА през 1998 г. срещу Юта.

Потникът с номер 23 е отишъл в частни ръце на колекционер след разпродажбата, организирана от аукционна къща. Огромният интерес към екипи от финалите през 1998 г. е свързан и с историческото значение на сезона. Тогава Джордан извежда Чикаго до шестата му титла в НБА, която остава последна както за него, така и за легендарния отбор от 90-те години.

Сумата нарежда реликвата на второ място сред най-скъпите спортни фланелки, носени по време на официален мач. Пред него остава единствено екипът на бейзболната легенда Бейб Рут от Световните серии през 1932 г., за който бяха платени 24.12 милиона долара през 2024 г.

Това е трети потник на Джордан от Финалите през 1998 г., който се продава за над 10 милиона долара. Преди две седмици екипът от третия мач бе закупен за 12.2 млн. долара. През 2022 година този, който носеше в първия мач бе продаден за 10.1 млн.

За разлика от първите два, последният продаден екип е с автограф на Джордан, който е поставен върху номера му. Във въпросния мач Чикаго побеждава Юта с 93:88, а Майкъл нанизва 37 точки.

Ето кои са петте най-скъпи спортни екипи, носени по време на официални мачове, продавани някога:

1. Бейб Рут (Ню Йорк Янкис), Световните серии по бейзбол през 1932 г. - 24.12 млн. долара.

2. Майкъл Джордан (Чикаго Булс), втори мач от Финалите на НБА през 1998 г. - 14 млн. долара.

3. Майкъл Джордан (Чикаго Булс), трети мач от Финалите на НБА през 1998 г. - 12.26 млн. долара.

4. Майкъл Джордан (Чикаго Булс), първи мач от Финалите на НБА през 1998 г. - 10.1 млн. долара.

5. Диего Марадона (Аржентина), четвъртфинал срещу Англия на Световното първенство по футбол през 1986 г. - 9.28 млн. долара.

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