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Баскетболистите на Ню Йорк получиха шампионските си пръстени за титлата от миналия сезон, а в "Медисън Скуеър Гардън" издигнаха банера, посветен на големия успех, върнал титлата в Голямата ябълка след 53 години чакане. Но празненството на Никс бе помрачено от гостуващия отбор на Филаделфия, който спечели със 106:100 в Меката на баскетбола в официалния дебют на ЛеБрон Джеймс.

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Неостаряващата суперзвезда очаквано бе в стартовите пет на Сиксърс и откри своя сезон №24 в НБА с 14 точки, 9 борби и 7 асистенции, а в главната роля за победителите бе Тайриз Макси, реализирал 28 точки. Другото звезтно лятно попълнение на Фили, Джейлън Браун, който пристигна след 10 години вярна служба на Бостън, вкара 19 в първия си мач за новия си отбор.

Джоел Ембийд, който досега години наред бе лицето на отбора от Града на братската любов, остана с 13 точки, 11 борби и 6 асистенции. Третата част се оказа ключова за развитието на мача, след като гостите я спечелиха с 11 точки разлика.

Шампионите позират пред банера
Шампионите позират пред банера Снимка: Getty Images

Двата отбора играха във втория кръг на плейофите миналия сезон, когато нюйоркчани бяха категорични - 4-0. Тази вечер обаче не бе тяхната и макар Джейлън Брънсън да вкара 21 точки, той го стори при слаба стрелба (6/19), като цялостно нападението на шампионите не бе на висота - 37% успеваемост в стрелбата като цяло и 33.3% от тройката.

Бостън загуби със 113:121 като гост на Детройт в срещата, която даде начало на сезон 2026/2027, който е №81 в историята на НБА. "Келтите" пропиляха двуцифрена преднина, а 38 точки на Пол Джордж, пристигнал в клуба в замяна на Джейлън Браун, не бяха достатъчни. Кейд Кънингам и Джейлън Дърън вкараха по 22 за Пистънс, докато Дънкан Робинсън добави 21.

Третият мач от откриващат вечер противопостави миналогодишния финалист Сан Антонио с Оклахома Сити. И шампионите за 2025 година бяха тези, които ликуваха в щата Тексас, побеждавайки домакините със 116:104, като очакванията са точно тези два отбора да бъдат в битката за №1 на Запад и тази година.

Лоша вечер за Уембаняма и Спърс
Лоша вечер за Уембаняма и Спърс Снимка: Getty Images

Шей Гилджъс-Аликзандър вкара 32 точки за победата на Тъндър, а Джаред МакКейн се включи с 20 от пейката. Виктор Уембаняма изигра кошмарен мач за "шпорите" - с 12 точки, като 10 от тях дойдоха от наказателната линия, а стрелбата му от игра бе едва 1/12/. Френският лидер на Сан Антонио овладя 13 борби и добави 6 чадъра, а най-много за тексасци вкара Стефон Касъл - 24 точки.

Освен това Уемби получи техническо нарушение още във втората част, което със сигурност наруши ритъма му. Тогава французинът бе част от спречкване с Джейлин Уилямс, Джейлън Уилямс и Кенрих Уилямс, които също бяха санкционирани. 

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