ЛеБрон избухна с рекорден трипъл-дабъл в НБА и донесе победата за Филаделфия
Поредна паметна вечер за звездата
ЛеБрон Джеймс стана най-възрастният играч в историята на NBA с реализиран трипл-дабъл и поведе Филаделфия към успех над Маями в Купата на NBA. На 30 декември звездата ще навърши 42 години, а в двубоя записа сезонни рекорди - 25 точки и 12 асистенции, както и 10 борби, при победата със 114:104 точки.
Маями, който играеше без контузените Джоел Ембийд (болест) и Джейлън Браун, поведе след първата четвърт, но Джеймс наниза 14 поредни точки в серия през втората и обърна мача.
Филаделфия поведе с 62:53 на почивката и не изпусна аванса до края.
"Искахме да се върнем към защитната си идентичност. Не го направихме в първата четвърт, но през следващите 36 минути се върнахме към нея", заяви Джеймс, който описа ролята си в нападението като на куотърбек в американския футбол.
С успеха "Севънти Сиксърс" подобриха най-добрия баланс в Източната конференция на 15-4 и прекъснаха серия от седем победи на Маями (10-7). Тайрийз Макси се отличи с 30 точки за домакините, а Ви Джей Еджкомб добави 18. За гостите гръцката звезда Янис Адетокунбо реализира 32 точки и 14 борби.
Късна борба донесе на Джеймс първия му трипъл-дабъл с екипа на Филаделфия и овации на крака от трибуните. През лятото той напусна "Лос Анджелис Лейкърс" и избра "Сиксърс" с надеждата да спечели пета титла в NBA.
Резултатите от НБА:
Шарлът - Чикаго 105:107
Ню Йорк - Кливланд 121:102
Оклахома Сити - Минесота 106:113
Мемфис - ЛА Клипърс 115:97
Милуоки - Бруклин 97:104
Хюстън - Финикс 116:104
Портланд - Сан Антонио 116:111
Голдън Стейт - Сакраменто 129:110