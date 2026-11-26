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ЛеБрон Джеймс стана най-възрастният играч в историята на NBA с реализиран трипл-дабъл и поведе Филаделфия към успех над Маями в Купата на NBA. На 30 декември звездата ще навърши 42 години, а в двубоя записа сезонни рекорди - 25 точки и 12 асистенции, както и 10 борби, при победата със 114:104 точки.

Маями, който играеше без контузените Джоел Ембийд (болест) и Джейлън Браун, поведе след първата четвърт, но Джеймс наниза 14 поредни точки в серия през втората и обърна мача.

Филаделфия поведе с 62:53 на почивката и не изпусна аванса до края.

"Искахме да се върнем към защитната си идентичност. Не го направихме в първата четвърт, но през следващите 36 минути се върнахме към нея", заяви Джеймс, който описа ролята си в нападението като на куотърбек в американския футбол.

С успеха "Севънти Сиксърс" подобриха най-добрия баланс в Източната конференция на 15-4 и прекъснаха серия от седем победи на Маями (10-7). Тайрийз Макси се отличи с 30 точки за домакините, а Ви Джей Еджкомб добави 18. За гостите гръцката звезда Янис Адетокунбо реализира 32 точки и 14 борби.

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Късна борба донесе на Джеймс първия му трипъл-дабъл с екипа на Филаделфия и овации на крака от трибуните. През лятото той напусна "Лос Анджелис Лейкърс" и избра "Сиксърс" с надеждата да спечели пета титла в NBA.

Резултатите от НБА:

Шарлът - Чикаго 105:107

Ню Йорк - Кливланд 121:102

Оклахома Сити - Минесота 106:113

Мемфис - ЛА Клипърс 115:97

Милуоки - Бруклин 97:104

Хюстън - Финикс 116:104

Портланд - Сан Антонио 116:111

Голдън Стейт - Сакраменто 129:110

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.