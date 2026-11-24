ЛеБрон изнесе най-резултатния си мач за сезона, но и това не стигна (Резултати)
Лука Дончич и Лейкърс продължават в отлично темпо
ЛеБрон Джеймс наниза 23 точки в коша на Портланд, но това не стигна на Филаделфия да спечели у дома в мач от редовния сезон на НБА. Гостите си тръгнаха с успех - 128:111, като за тях израелският национал Дени Авдиа завърши с 31 гочки.
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За Фили на терена бяха четирима от петимата асове в стартовата петица, наричана Фантастична този сезон. Нямаше го Джоел Ембийд, който има вирусно заболяване.
Джеймс записа най-резултатния си мач, откакто през лятото избра този отбор и се премести от ЛА Лейкърс. Но и това не бе достатъчно, а Филаделфия е 14-4 през сезона като баланс.
Лука Дончич и Лейкърс не страдаха дълго от напускането на Краля, те правят страхотен старт на новата кампания в НБА. Словенецът вкара 28 точки и помогна за домакинската победа над Юта със 109:94, с което балансът на тима вече е 15-3. Само Сан Антонио има такъв и двата отбора делят върха на Запад. На Изток води Филаделфия.
А Лука продължава да е номер едно дотук в цялата лига като реализатор с 37.2 т. средно на мач.
Още резултати от нощта:
Шарлът - Мемфис 111:117
Индиана - Оклахома 125:120
Торонто - Милуоки 111:116
Минесота - Бруклин 142:116
Чикаго - Кливлънд 122:108
Ню Орлиънс - Финикс 119:123
Хюстън - ЛА Клипърс 116:104
Сакраменто - Сан Антонио 107:123.