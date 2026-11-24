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ЛеБрон Джеймс наниза 23 точки в коша на Портланд, но това не стигна на Филаделфия да спечели у дома в мач от редовния сезон на НБА. Гостите си тръгнаха с успех - 128:111, като за тях израелският национал Дени Авдиа завърши с 31 гочки.

За Фили на терена бяха четирима от петимата асове в стартовата петица, наричана Фантастична този сезон. Нямаше го Джоел Ембийд, който има вирусно заболяване.

Джеймс записа най-резултатния си мач, откакто през лятото избра този отбор и се премести от ЛА Лейкърс. Но и това не бе достатъчно, а Филаделфия е 14-4 през сезона като баланс.

Лука Дончич и Лейкърс не страдаха дълго от напускането на Краля, те правят страхотен старт на новата кампания в НБА. Словенецът вкара 28 точки и помогна за домакинската победа над Юта със 109:94, с което балансът на тима вече е 15-3. Само Сан Антонио има такъв и двата отбора делят върха на Запад. На Изток води Филаделфия.

А Лука продължава да е номер едно дотук в цялата лига като реализатор с 37.2 т. средно на мач.

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Още резултати от нощта:

Шарлът - Мемфис 111:117

Индиана - Оклахома 125:120

Торонто - Милуоки 111:116

Минесота - Бруклин 142:116

Чикаго - Кливлънд 122:108

Ню Орлиънс - Финикс 119:123

Хюстън - ЛА Клипърс 116:104

Сакраменто - Сан Антонио 107:123.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.