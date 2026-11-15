Филаделфия добави още една победа към най-силния си старт на редовния сезон в НБА от 26 години насам. Сиксърс надигра Индиана със 131:124 в пвървия мач от неделната програма в Лигата, като срещата мина под знака на поредното феноменално постижение на ЛеБрон Джеймс.
Краля, който от този сезон носи екипа на Фили, вече е №3 по асистенции в историята на НБА. 41-годишната легенда приключи с 11 завършващи паса към съотборниците си, като първо изравни легендарния плеймейкър Джейсън Кид на третета позиция (12 091 асистенции), а после и го задмина.
Ветеранът завърши с дабъл-дабъл от 15 точки и 11 асистенции, както и със 7 борби, а Джейлън Браун с 31 точки и Тайриз Макси с 27 бяха топреализаторите за победа №11 на Филаделфия в 14 мача.
Джеймс заяви, че за да стигне дотук, то през годините е имал фантастични съотборници. Освен №3 по асистенции, той има най-много изиграни мачове, най-много точки и най-много отбелязани стрелби в НБА.
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За гостите от Индианаполис, които са с 5 победи в 14 мача, Паскал Сиакам вкара 31 точки, а звездата на Тима Тайриз Халибъртън отново бе аут заради травма на бедрото.