Фантастичната стартова петица на Филаделфия пак впечатли за нова победа

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Лос Анджелис Лейкърс отиде на едно от най-трудните места за гостуване в НБА без аса си Лука Дончич, но си тръгна триумфално след убийствено представяне на друг поразяващ стрелец от разстояние.

Гостите спечелиха в Детройт със 121:116 в голяма драма, а Остин Рийвс наниза 43 точки за успеха им. Гардът имаше страхотна вечер, но тя не е изключение - той бележи над 20 точки в четвърти пореден мач, а общо за сезона в 11-те срещи на Лейкърс е с 23.5 т. средно на двубой.

"Имах късмет", каза само Рийвс след победата, по традиция без да опитва да си придава важност. Всъщност, в отсъствието на Дончич, Лейкърс нямаше да има шанс в Детройт без неговата поразяваща ръка.

Така отборът е вече 9-2 на старта на сезона, а се очаква Лука да пропусне най-много още един мач с мускулно неразположение.

Другият отбор с 9-2 на върха на класирането, но на Изток, е Филаделфия 76 с доскорошния ас на Лейкърс в него - ЛеБрон Джеймс. Фили би като гост Чикаго със 127:121, а стартовата петица от звезди вкара 109 от точките за победата.

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Джейлън Браун наниза 29, Тайрис Макси завърши с 27, а Крал Джеймс - с 22. Джоел Ембийд допринесе с 18 (плюс 10 борби), а ВиДжей Еджкъмб добави 13.

Още резултати в НБА:

Минесота - Юта 115:100

Далас - Бруклин 130:93

Милуоки - Бостън 97:117

ЛА Клипърс - Ню Орлиънс 139:123

Сакраменто - Маями 108:114.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.