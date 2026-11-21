Победната серия на ЛА Лейкърс продължава - 10 успеха в последните 11 мача, след като "езерняците" удържаха трудно 106:104 срещу Сакраменто в своята зала. Стрелба на Зак Лавин със сирената можеше да донесе победа на гостите, но топката не пожела да влезе в коша. И Лейкърс трепери до последно срещу един от двата най-слаби отбора в лигата за сезона. Сакраменто е с баланс 1-14.
С успеха тази сутрин Лука Дончич и компания вече са 14-3, а словенецът отново допринесе с 25 точки, но бе далеч от най-бляскавите изяви през сезона.
Никола Йокич извиси ръст за Денвър с 26 точки, 7 борби и 11 асистенции, а тимът му спечели у дома срещу Хюстън със 133:124. Насреща бе друга сила - Алперен Шенгюн, който направи трипъл дабъл за гостите с 28 т., 11 борби и 10 асистенции.
Шей Гилджъс Александър наниза 40 за Оклахома, който спечели у дома срещу Ню Орлиънс със 126:120.