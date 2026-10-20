Литовци нанесоха четвърто поредно поражение на Балкан в EuroCup
Родният шампион все още търси първи успех в турнира
Родният баскетболен шампион Балкан (Ботевград) допусна четвърто поредно поражение в турнира EuroCup.
Балкан загуби от литовския Лиеткабелис с 57:64 в собствената си зала в Ботевград.
Така след пораженията срещу турския Бахчешехир, немския Улм и италианския Рома, сега ботевградчани преклониха глава пред своя литовски опонент.
Това оставя Балкан на последното осмо място в тази група "D" с тежката точкова разлика от -67. Голяма част от нея се дължи на ужасяващия разгром с 41 точки разлика от турския Бахчешехир на старта на турнира.
Днес ключови се оказаха две серии на гостите от Литва, с които те успяваха да се откъснат в резултата. Докато първия път Балкан успя да се върне в мача, то във втория случай подобен шанс нямаше.
Лиеткабелис се откъсна за първи път в средата на втората част, когато с 11 поредни точки успя да поведе с 26:13.
В следващата част Балкан не само стигна до равенство, но дори и за около 20 секунди имаше точка аванс при 43:42.
За съжаление в последната четвърт Лиеткабелис поведе с 5 точки, а след това направи серия от 10 поредни точки, като с малко оставащо време разликата стана непосилна за стопяване.
По този начин Балкан трябваше да се прими с четвърто поредно поражение в EuroCup.
Най-резултатни в мача бяха Александър Стоименов от отбора на Балкан и Иван Феврие от този на гостите, които вкараха по 17 точки.