Локомотив Пловдив загуби като гост от румънския Орадя с 99:104 (24:22, 24:24, 20:25, 23:20, 8:13) след продължение в среща от седмия кръг в група Н на баскетболния турнир ФИБА Къп при мъжете.
Локомотив допусна четвърто поражение в групата и с актив 3-4 заема четвърто място в класирането. Орадя е втора позиция с 5-2. Само първите два отбора в подреждането продължават към следващия етап на надпреварата.
Двубоят беше изключително оспорван и завърши 91:91 в редовното време. В допълнителните пет минути обаче румънците успяха да вкарат 13 точки срещу 8 за гостите и да стигнат до крайния успех.
Джомару Браун изигра силен мач за българския състав и завърши с 38 точки, 16 добави Томислав Минков.
За Орадя се отличи канадецът Куинси Гери с 30 точки.