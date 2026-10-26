Лука изригна с 52 точки, а Детройт развали партито на ЛеБрон във Филаделфия
Какво става с шампиона? Ню Йорк още е без победа на старта
Лука Дончич изсипа 52 точки в коша на домакините от Юта, а ЛА Лейкърс си тръгна с победа - 132:123. Словенецът вилня на едно от най-трудните места за гостуване в НБА, като стана първият играч с 50 или повече точки този сезон в лигата.
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Дончич наниза две тройки поред при 121:121, когато оставаха по-малко от две минути до края, което реално реши мача в полза на гостите.
В добавка асът записа 10 асистенции и 7 борби.
"Време беше", каза след мача словенецът, който бе много критичен към играта си в първите два мача за сезона на Лейкърс. Отборът обаче е 3-0 на старта.
Във Филаделфия партито на ЛеБрон и звездния състав на 76-иците бе развалено от гостуващия Детройт - 93:106. Така след три победи на старта, Фили загуби четвъртата си среща за сезона. Не игра центърът Джоел Ембийд, а Крал Джеймс вкара 18 точки. И 29 от Тайрис Макси не стигнаха срещу здравия отбор на гостите, за които Кейд Кънингъм завърши с 26 точки, 8 борби и 8 асистенции.
Големият въпрос в НБА обаче е какво става с шампионите. Ню Йорк Никс загуби и третия си мач за сезона - 101:111 у дома от Орландо. И е вече 0-3. Не, че това ще е решаващо за съдбата на тима през сезона, който е от 82 двубоя, но все пак е изненадващо като развитие след лятото на пълен екстаз в Ню Йорк от титлата.
Още резултати от тази сутрин:
Сакраменто - Мемфис 112:123
Оклахома - ЛА Клипърс 108:101
Минесота - Торонто 117:94
Бруклин - Индиана 109:136.