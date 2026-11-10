Маями ще бъде домакин на Мача на звездите за първи път от 38 години
Новината ще бъде потвърдена от комисаря на НБА Адам Силвър
Управата на Националната баскетболна асоциация (НБА) на Северна Америка избра Маями да бъде домакин на Мача на звездите и на целия "Ол-стар" уикенд през 2028-а година, съобщи агенция АР, която пък се позова на добре запознат източник.
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Въпросният "Мач на звездите" трябва да се проведе на 30-и ноември след две години. Маями е бил избран от лигата "преди няколко месеца", каза източникът, като добави, че датата 30 ноември е леко променлива. Но основните части от споразумението са договорени – логото вече е одобрено, а голяма част от логистичното планиране е в напреднала фаза.
Очакванията също така са събитието на бъде потвърдено от комисаря на НБА Адам Силвър, от президента на клуба-домакин Маями Хийт Мики Арисън и други представители на лигата, каза източникът, който разговаря с Асошиейтед Прес при условие за анонимност, тъй като никоя от страните не е обявила публично никакви подробности.
Ако информацията бъде потвърдена, Маями ще бъде домакин на Мача на звездите на НБА за първи път от 1990-а година насам. Но също така се смята, че паузата от почти 40 години за града във Флорида не се държи на някакво специално пренебрежително отношение, а на конфликти с графика и нeвъзможност да се напаснат датите, отбелязва АР.
Почти винаги "Ол-стар-уикендът" на Лигата съвпада като дати с най-голямото и мащабно изложение на яхти и лодки в марината на Маями, а общото мнение беше, че няма достатъчно висококласни хотели и пространства за събития, за да се проведат и двете събития едновременно.
Предварителните планове за момента са такива, че някои от събитията ще се проведат в арената на Университета н Маями, което не е странно. От няколко години насам НБА използва няколко зали за срещите на най-добрите баскетболисти. През тази 2026-а година пък Мачът на звездите ще се проведе във Финикс.
Агенция АР отбелязва, че ако ЛеБрон Джеймс – който подписа двугодишен договор с Филаделфия през трансферния период, се завърне на игрището през сезон 2027–2028 неговият евентуално 25-и и вероятно последен сезон, това би означавало, че последният му уикенд на "Ал Стар" ще бъде в Маями. Джеймс прекара четири сезона в този клуб, където спечели първите две от четирите си титли.