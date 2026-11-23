Интересът към предстоящия мач между България и Дания от квалификациите за EuroBasket 2029 продължава да расте. Над 6000 билета вече са продадени за двубоя, който ще се проведе на 26 ноември от 19:00 часа в Арена 8888 София.
Българският национален отбор ще разчита на подкрепата на своите привърженици в търсене на нов успех пред родна публика. Целта е трибуните да бъдат изпълнени и залата да се превърне в истински дом на българския баскетбол.
Българската федерация по баскетбол призовава феновете да се присъединят към националния отбор и да подкрепят баскетболистите, облечени в цветовете на България.
Билетите за срещата са в продажба в мрежата на Eventim.
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България - Дания
Дата: 26 ноември 2026 г.
Начало: 19:00 часа
Място: Арена 8888, София
Дрес код: цветовете на България
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