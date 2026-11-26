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Капитанът на Байерн Мюнхен Йозуа Кимих отправи остри критики към ръководството на клуба заради начина, по който е подходило към здравословните проблеми на Джамал Мусиала.

"В никакъв случай не бива да се допуска подобни неща да се разиграват за сметка на играча. Разбира се, клубът винаги е на първо място и е по-голям от футболиста, но не е по-голям от човека", заяви Кимих, цитиран от агенция ДПА, след поражението на Байерн с 1:2 от Лил в Шампионската лига в сряда вечер. "Това е абсолютно недопустимо и не приляга на Байерн", добави той.

Здравословното състояние на Джамал Мусиала предизвика дискусии, след като членовете на Надзорния съвет на мюнхенския гранд Ули Хьонес и Карл-Хайнц Румениге повдигнаха въпроса за евентуално намаляване на заплатата на полузащитника заради здравословните му проблеми. Двамата публично поставиха под съмнение дали Мусиала - един от най-високоплатените играчи в Байерн, чийто договор е до 2030 година, ще успее да се върне към предишното си ниво.

Йозуа Кимих отбеляза, че критиките за представянето на футболистите са основателни, но ситуацията с Мусиала е различна и е трябвало да бъде обсъдена при закрити врати.

"Това са неща, които трябва да се решават вътрешно, на една маса, а не публично", каза той.

Кимих добави, че Байерн се гордее с това, че е като семейство, в което всички се подкрепят. Той определи начина, по който е била третирана ситуацията, като напълно неразбираем.

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От Байерн се срещнаха с представителите на Джамал Мусиала във вторник, след което бе разпространено съвместно изявление, гласящо:

"И за двете страни здравето на футболиста е над всичко. Мусиала получава пълна подкрепа по пътя си към завръщането."

Йозуа Кимих коментира още, че според него Мусиала до голяма степен не е наясно с публичните дискусии, което той смята за добре.

"Не бива да забравяме, че през последната година и половина той не е изиграл четири или пет поредни мача", обясни Кимих, допълвайки, че е напълно разбираемо защо съотборникът му изпитва трудности да си върне най-добрата форма.

Капитанът на германския национален отбор подчерта, че затрудненията на Джамал Мусиала не се дължат на липса на професионализъм.

"Очевидно той иска да извлече максимума от себе си и работи много, много усърдно всеки ден", увери Кимих и допълни, че е напълно убеден, че Мусиала ще демонстрира отново предишното си ниво, щом си възвърне игровия ритъм.

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